La primera nuclear china de capital privado prepara el arranque de su segundo reactor

Cuando China empezó a construir la central nuclear de San'ao en 2020, entre los socios de la primera fase figuraba un nombre poco habitual en el sector. Geely, el grupo automovilístico, había tomado una participación del 2%, suficiente para convertir el proyecto en el primero del gigante asiático con capital privado. Seis años después, estas instalaciones ya tienen un reactor en servicio y acaban de completar la primera carga de combustible en el segundo, de modo que se acerca a su entrada en funcionamiento.

En concreto, los técnicos introdujeron 177 conjuntos de combustible en el núcleo de un reactor cuya construcción comenzó a finales de 2021, así que comienza la fase de pruebas previas a su conexión a la red.

Esta central, situada en la provincia costera de Zhejiang, en la costa oriental de China, está concebida para albergar hasta seis reactores, que se están desarrollando en el país. Una vez entren todos ellos en funcionamiento, la autoridad nuclear del gigante asiático calcula que producirán 54.000 millones de kilovatios por hora al año, el equivalente al consumo de una ciudad de diez millones de habitantes; algo de suma importancia debido a que el delta del Yangtsé es una de las zonas industriales más importantes del país y uno de los polos donde China concentra su infraestructura informática.

Entrada de capital privado

El 2% que tomó Geely en la primera fase de San'ao abrió una puerta que China ha ido ensanchando: en la segunda fase de la misma central, la participación del fabricante de coches subió al 10%, y en otro proyecto en Shandong los inversores privados suman ya una cuarta parte del capital.

Los últimos datos de la administración energética china contabilizan a cierre de abril una veintena de empresas privadas con participación en doce proyectos nucleares. Desde Geely, su director financiero, Chen Shengjie, se reivindica: "Fuimos los primeros en atrevernos".