Detectan actividad volcánica en Marte que demuestra que el planeta sigue vivo en su interior

La Agencia Espacial Europea ha hallado nuevas pruebas, a partir de gases que se filtran por las grietas volcánicas, que sugieren que Marte no está geológicamente muerto en su interior, sino que simplemente está dormido.

Un equipo de investigación internacional liderado por Alexander Trokhimovskiy sugiere que la liberación de cloruro de hidrógeno —detectado por primera vez en 2021— proviene del magma caliente que se encuentra bajo la superficie, lo cual es un signo de vulcanismo latente.

"Nuestros hallazgos sugieren que Marte ha conservado suficiente calor interno como para mantener la actividad volcánica hasta hace poco, y posiblemente aún lo haga", ha afirmado Daniel Mège, profesor del Centro de Investigación Espacial de la Academia Polaca de Ciencias y coautor principal de un artículo publicado al respecto en Science Advances.

Grandes volcanes

Marte posee los volcanes más grandes del Sistema Solar, pero se desconoce su nivel de actividad. Las imágenes orbitales muestran que algunos volcanes parecen haber estado activos en los últimos millones de años, y los sismómetros han detectado movimiento, lo que apuntaría a la posibilidad de que Marte tenga actividad volcánica. Sin embargo, nunca se han observado nuevos flujos de lava ni erupciones.

Ahora, con la detección de esos gases filtrados por las grietas, se puede haber dado con "la prueba definitiva" de la actividad volcánica.

En concreto, los científicos sugieren que los gases magmáticos podrían estar ascendiendo a través de estas fisuras, como algunas fumarolas en la Tierra. Bloqueadas por el hielo durante las temperaturas gélidas del invierno, que llegan hasta los -120 °C, las fisuras canalizarían la liberación de cloruro a medida que el hielo se sublima a principios del verano.

¿Indicios de vida marciana?

En el pasado, los gases magmáticos como el cloruro de hidrógeno podrían haber sido más abundantes, contribuyendo a una atmósfera más densa y un clima más cálido que habrían permitido que el agua cubriera gran parte de la superficie marciana. De hecho, los científicos señalan que, si la lava que asciende a través de la corteza entra en contacto con el agua subterránea, podría dar lugar a nichos habitables cálidos.

"Buscar vida marciana en las fisuras por filtración de la región de Alba Mons tendría mucho sentido. Si los sistemlas hidrotermales están activos, podrían contener los ingredientes y la energía necesarios para que los microorganismos se desarrollen, y protegerlos del entorno hostil y cambiante de la superficie", ha subrayado Daniel Mège.

Por su parte, Colin Wilson, científico del proyecto de la agencia espacial de Europa, ha destacado que "estos hallazgos podrían convertirse en el mayor éxito hasta la fecha" del orbitador de gases.