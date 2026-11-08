Cada inmigrante regularizado aportara a las arcas del Estado entre 6.000 y 9.000 euros, la mayor parte de ellos por la vía de la cotización a la Seguridad Social tras haber salido de la economía sumergida y menos mediante el IRPF porque sus salarios son tan bajos que suelen estar exentos de cotización. Esta es la conclusión de un estudio realizado por tres investigadores universitarios que han tomado como base lo ocurrido en la anterior regularización masiva de 2005. Otro estudio en el que participa Cáritas señala que, en el proceso actual, uno de cada cuatro regularizados tiene estudios superiores y casi el 60% tiene educación secundaria o formación técnica, es decir que una buena parte están sobrecualificados para los empleos que desarrollan. Y por si había dudas sobre la relación coste- beneficio, en el primer informe se señala que la anterior regularización, en las comunidades autónomas donde se produjeron más, el gasto per cápita en sanidad y en educación no se vio afectado. Atentos a los datos.