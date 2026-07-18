Identifican el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios

El cráter de Chicxulub, bajo la península de Yucatán (México), causado por el meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios

Hace 66 millones de años, el impacto de un meteorito sobre la Tierra provocó la aniquilación del 75% de las especies terrestres, incluidos los dinosaurios no aviares. Y un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia Británica (Canadá), en colaboración con expertos de Francia, Bélgica y Austria, ha descubierto su composición.

Se trata de un raro especimen, denominado meteorito condrítico de CO o de clase Ornans, y como explica el doctor Philippe Claeys, uno de los involucrados en la investigación, "no se parece en nada a los meteoritos típicos que se encuentran en los museos".

Caída de un meteorito | EP

Para hacerse una idea, las condritas carbonáceas representan solo el 5% de los meteoritos analizados hasta ahora en la Tierra y las de la clase Ornans -condritas CO- constituyen una fracción minúscula dentro de ese grupo. De hecho, son algunos de los materiales más primitivos e inalterados del sistema solar.

"Un meteorito de CO contiene muchos menos elementos volátiles —como carbono, zinc, agua y, sobre todo, azufre— que otros tipos de meteoritos que hemos descubierto hasta ahora en la Tierra. Esto no altera nuestra teoría sobre la causa de la extinción, pero reduce la probabilidad de que el azufre contenido en el impactor fuera la causa principal", explica el investigador, que asume que "los finos fragmentos lanzados a la atmósfera habrían sido el factor determinante".

Para llegar a esta conclusión, que se publica en Science Advances, el equipo llevó a cabo durante años mediciones de isótopos de níquel de alta precisión sobre la fina capa de arcilla que dejó en todo el mundo el impacto del letal meteorito en el Cretácico-Paleógeno.

¿Origen del meteorito?

A pesar del avance que supone este hallazgo, aún quedan muchas preguntas sobre el origen del meteorito que sacudió al mundo. Entre las posibles fuentes se incluyen regiones ricas en escombros del sistema solar exterior, o incluso la zona exterior del cinturón de asteroides cerca de Júpiter.

Lo que sí se sabe de ese meteorito es que medía entre diez y quince kilómetros de ancho y que impactó a una velocidad estimada de 64.000 kilómetros por hora, formando el enorme cráter de Chicxulub que se encuentra bajo la península de Yucatán, en México. Con una profundidad de entre veinte y treinta kilómetros y una estructura circular, su descubrimiento tuvo lugar en 1978 durante unos trabajos de exploración petrolífera de Pemex.