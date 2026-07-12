Comienza la cuenta atrás para el eclipse solar total y España es el mejor lugar del mundo para verlo

La cuenta atrás para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto comienza este domingo, cuando resta un mes para un fenómeno astronómico que convertirá a España en el principal escenario mundial para su observación. Será el primer eclipse total de sol visible desde la Península Ibérica desde 1912 y el inicio del denominado Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia que situará al país en el centro de la astronomía internacional durante tres años consecutivos.

El eclipse del 12 de agosto se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte, una circunstancia que, según destaca el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, permitirá obtener imágenes de "una belleza única".

La franja de totalidad entrará por el noroeste peninsular y atravesará Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana e Islas Baleares.

El Gobierno ha designado el Observatorio de Yebes (Guadalajara) como sede oficial para el seguimiento del eclipse. Desde estas instalaciones del Instituto Geográfico Nacional se realizará una retransmisión en directo con la participación de expertos del propio IGN, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), de la Agencia Espacial Española (AEE) y de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

Este eclipse será el primero de una serie excepcional. El segundo, previsto para el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el eclipse total más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero tendrá lugar el 26 de enero de 2028 y será un eclipse anular que dibujará un "anillo de fuego" sobre la Península de suroeste a noreste.

Ante la previsión de una elevada afluencia de personas a los puntos de observación, el Ejecutivo ha insistido en la importancia de planificar los desplazamientos con antelación y ha advertido de que podrían registrarse importantes retenciones antes y después del fenómeno, tanto en carreteras principales como secundarias.

Asimismo, ha recordado que la observación del Sol solo debe realizarse con gafas homologadas conforme a la norma ISO 12312-2:2015 y con marcado CE auténtico, además de las indicaciones del fabricante, para evitar daños irreversibles en la vista.

El Gobierno también ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones por el elevado riesgo de incendios forestales propio del periodo estival, especialmente en las zonas de observación, y ha recomendado evitar desplazamientos innecesarios durante la fase de totalidad y respetar las normas de seguridad vial.

Con motivo de este acontecimiento, el Consejo de Ministros creó en julio de 2025 una comisión interministerial específica para coordinar la gestión del Trío de Eclipses, la primera constituida en España para organizar un fenómeno astronómico. Además, el Ministerio de Ciencia y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) han habilitado un portal informativo con recomendaciones y recursos dirigidos a la ciudadanía, la comunidad científica y los medios de comunicación.