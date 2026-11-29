Varias instituciones científicas españolas se han aliado para un procedimiento que se sale de lo común: operar a un paciente con un tumor cerebral después de aislar y preservar sus conocimientos de programación.

Antes de la operación, fue llevando a cabo distintos ejercicios relacionados con código informático mientras los investigadores analizaban su actividad cerebral mediante una resonancia magnética funcional que les permitió dirimir qué zonas debían evitar.

Durante la intervención, mientras los neurocirujanos estimulaban eléctricamente distintas regiones del cerebro, dos neuropsicólogas le mostraban fragmentos del código para que determinara si el resultado propuesto era correcto: el paciente resolvió 126 ejercicios durante el mapeo del córtex de los que acertó 104, y durante la extirpación del tumor lo hizo con otro centenar adicional.

Tres meses después de la extirpación completa del tumor, el paciente mantenía intacto su rendimiento y ha podido reincorporarse a su trabajo. Para este paciente, un ingeniero de sotfware de 41 años, "programar no era solo un trabajo: era una parte esencial de su vida", ha destacado el jefe de Neurocirugía del hospital universitario de Bellvitge, Andreu Gabarrós, para destacar la importancia de adaptar la intervención.

Estudio

Ahora, este trabajo se ha publicado en la revista Human Brain Mapping, que recoge cómo se ha desarrollado y aplicado un protocolo personalizado durante una cirugía con el paciente despierto en el hospital de Bellvitge, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

En esta iniciativa han participado el Centro de Visión por Computador, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, el hospital de Bellvitge, la Universitat de Barcelona, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats y el Institut de Diagnòstic per la Imatge.