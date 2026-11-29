Escrevo neste dia de reflexão, comemorando que, finalmente, esta campanha eleitoral chegou ao fim. Em geral, não gosto de campanhas eleitorais, talvez porque, enquanto analista, as vejo de forma diferente da maioria dos eleitores e porque, por deformação profissional, sei um pouco como são conduzidas. Mas esta, em particular, foi, na minha opinião, demasiado tensa, incluindo, pela primeira vez, a mensagem de que as eleições poderiam ser fraudulentas e uma folga geral alguns dias antes do seu início. Outra novidade foi o recurso, já durante a campanha, à Deputação Permanente do Congresso dos Deputados para aprovar medidas eleitoralistas no valor de dezenas de milhares de milhões de euros, que irão, sem dúvida, comprometer as decisões do novo governo, seja ele qual for, deixando-o sem margem de manobra para poder levar a cabo as reformas que seriam necessárias para o país. Caracterizou-se também por mobilizações de protesto, que culminaram em distúrbios nas ruas, contra atos políticos de determinadas forças de direita.

Sempre que se verifica uma mudança nas pessoas que ocupam o poder, surgem resistências por parte daqueles que o detêm, se temem perdê-lo, e mobilizações de todo o tipo por parte de quem pretende substituí-los.

É habitual referir-se às eleições democráticas como uma forma pacífica de mudar os governantes, sem necessidade de recorrer a revoltas, golpes de Estado ou guerras civis, e isto é verdade. Esta é uma das principais virtudes da democracia: evitar a violência política extrema; mas isso não impede que nela se produzam mudanças políticas muito relevantes e que se possa destituir do poder aqueles que atualmente o detêm, o que inevitavelmente gera problemas, pois são muitos os interesses -a começar pelos dos próprios políticos, que nela jogam o seu futuro- que estão envolvidos no processo eleitoral. Muitos países no mundo sabem disso e proíbem o consumo de álcool no dia das eleições ou mesmo nos dias que as antecedem, além de restringirem direitos como o de reunião ou manifestação durante esse período. Também não é invulgar, sobretudo em democracias não consolidadas, que, uma vez divulgados os resultados das eleições, os perdedores contestem os resultados anunciados e se iniciem combates armados entre facções. Temos vários exemplos recentes em África a este respeito. Neste caso, são as próprias eleições que causam o mal que se pretendia evitar. Nas democracias consolidadas não se chega a tais extremos, mas basta ver a ocupação do Congresso nos Estados Unidos devido à derrota de Trump há alguns anos, e os alertas antifascistas em Espanha na sequência da entrada do Vox no parlamento andaluz em 2018, para constatar que as eleições são, cada vez mais, uma fonte de tensão política e de polarização que não se verifica em tempos normais. Sempre que se verifica uma mudança nas pessoas que ocupam o poder, surgem resistências por parte daqueles que o detêm, se temem perdê-lo, e mobilizações de todo o tipo por parte de quem pretende substituí-los.

Além disso, nas campanhas são exibidas todo o tipo de técnicas de manipulação do eleitorado, aprendidas a partir dos manuais de psicologia e comunicação política, para tentar desviar a atenção dos eleitores para os temas que mais possam interessar aos partidos em disputa. As emoções são manipuladas ao máximo, em detrimento de uma avaliação racional do desempenho passado dos políticos e dos seus programas, e são sobrevalorizados rituais de campanha como os debates eleitorais, nos quais o desempenho dos políticos ao longo dos anos fica subordinado à sua boa ou má dicção ou mesmo aos seus gestos corporais. O eleitor é infantilizado até limites difíceis de compreender em comícios ou nas redes sociais, e perde-se a análise necessária das propostas de cada força política.

Ainda bem que hoje isto já chega ao fim.