Meta apuesta por el agente de IA Manus para llevar la innovación a las empresas

El gigante tecnológico estadounidense Meta Platforms, propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha anunciado la adquisición del agente de inteligencia artificial autónomo Manus con el fin de acelerar la innovación en IA para empresas.

"Nos complace anunciar que Manus se ha unido a Meta para ayudarnos a crear increíbles productos de IA", ha destacado Alexander Wang, responsable del departamento de IA en la compañía que dirige Mark Zuckerberg, quien también ha subrayado que el equipo de Manus en Singapur es experto en explorar el potencial de los modelos actuales para construir agentes potentes.

Así pues, Meta seguirá operando y vendiendo el servicio de Manus, además de integrarlo en sus productos. De hecho, el consejero delegado de esta firma, Xiao Hong, ha apuntado que su base de operaciones seguirá siendo Singapur y ha descartado cambios profundos en la empresa. "Unirnos a Meta nos permite construir sobre una base más sólida y sostenible sin cambiar cómo funciona Manus o cómo se toman las decisiones", ha agregado.

El acuerdo entre Meta y Manus, del que no se han revelado oficialmente detalles económicos, valoraría a la empresa singapurense en más de 2.000 millones de dólares (unos 1.700 millones de euros), según fuentes citadas por Bloomberg.