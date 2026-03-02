Un nuevo GPS revela el mapa invisible más preciso del andamiaje del universo

Un equipo de cosmólogos de los institutos de Astrofísica españoles de Andalucía y Canarias han obtenido el censo más preciso hasta la fecha de los halos de materia oscura del universo, unas concentraciones de materia invisibles cuya gravedad mantiene unidas las galaxias y que se conocen como "el andamiaje" del cosmos.

A respecto de ese censo, se trata —puntualizan— de una lista individual de objetos, sino de una descripción matemática que indica cuántos halos de materia oscura existen en cada rango de masa en una época determinada del universo.

Así pues, este trabajo supone un avance significativo en la medida en que corrige limitaciones de aproximaciones anteriores, que podían desviarse hasta en un 80% al describir el universo primitivo.

"La materia del universo no se agrupa formando esferas perfectas, sino estructuras irregulares y complejas. Al incorporar esta realidad y otros detalles del proceso de colapso gravitatorio, el modelo GPS+ describe con mayor fidelidad cómo se forman los halos de materia oscura y, en consecuencia, cómo nacen y evolucionan las galaxias", explica Juan Bencort Rijo, uno de los investigadores implicados en la elaboración de este censo.

Simulaciones en Japón

Para verificar el modelo, se han llevado a cabo simulaciones en Fugaku, uno de los superordenadores más potentes del mundo, que se encuentra en Japón.

Esas simulaciones no solo han servido para poner a prueba el modelo, sino también para mejorar las herramientas con las que interpretar las observaciones astronómicas actuales; y permitirán también analizar con mayor precisión los datos obtenidos por telescopios como el James Webb, que observa galaxias muy lejanas, formadas durante las primeras etapas del universo.