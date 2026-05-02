Presentan una batería para coches capaz de recargarse en solo seis minutos

La empresa china CATL, el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, ha presentado una nueva tecnología de recarga rápida que permite a la batería pasar del 10 al 98% en solo seis minutos.

Con baterías de litio-ferrofosfato, este avance acerca la recarga de los vehículos eléctricos a la velocidad con la que se llena el depósito de un coche de combustión.

Este último logro viene precedido de la presentación de una batería de níquel-cobalto-manganeso diseñada para ofrecer una autonomía de 1.000 kilómetros con una sola carga.

Además, la compañía con sede en Ningde está actualmente trabajando en un prototipo de batería de estado sólido, que espera presentar el año próximo, y que podría ofrecer una densidad energética de hasta 500 vatios-hora por kilogramo y hasta 1.500 kilómetros de autonomía.