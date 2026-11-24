El consejera de Cienca, en el centro de la imagen

Asturias quiere ganar peso en el mapa internacional de la industria avanzada y la innovación tecnológica. El Gobierno del Principado ha cerrado con un balance positivo la misión institucional y empresarial desarrollada esta semana en China, una visita que ha permitido establecer contactos con algunas de las principales compañías tecnológicas e industriales del país asiático y abrir nuevas vías para atraer inversiones a la comunidad.

La delegación, encabezada por el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha mantenido reuniones con empresas de referencia como Xiaomi, Pony.ai, HiRain y Automotive Engineering Corporation (AE-Sinomach), además de representantes de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Varias de estas compañías han trasladado su interés por explorar oportunidades de expansión en Europa y conocer las posibilidades que ofrece Asturias como destino para futuros proyectos empresariales.

Antes de regresar desde Shanghái, Sánchez ha destacado la posición competitiva del Principado para captar iniciativas relacionadas con la tecnología, la investigación y la industria avanzada. El consejero ha subrayado que España ocupa un lugar destacado en los planes de expansión de numerosas compañías asiáticas y que Asturias cuenta con ventajas logísticas e industriales que pueden resultar determinantes para atraer nuevos proyectos.

Entre los principales activos de la comunidad ha señalado las conexiones marítimas y ferroviarias, la disponibilidad de suelo industrial próximo a los puertos y los enlaces logísticos con distintos mercados europeos y del norte de África. También ha apuntado a las futuras posibilidades de conexión con México.

«Las empresas chinas son las primeras sorprendidas al descubrir todo lo que tiene que ofrecer el Principado», ha asegurado el consejero, que ha defendido la capacidad de Asturias para ofrecer un entorno competitivo a las compañías interesadas en desarrollar actividades industriales y tecnológicas en Europa.

Contactos con multinacionales tecnológicas e industriales

Uno de los principales objetivos del viaje ha sido presentar Asturias a compañías internacionales que buscan nuevas ubicaciones para desarrollar sus negocios en Europa. En este sentido, los encuentros con HiRain y Automotive Engineering Corporation (AE-Sinomach) han permitido avanzar en los contactos con dos multinacionales que están analizando posibles emplazamientos para sus proyectos en España y que han mostrado interés por visitar el Principado para estudiar sobre el terreno sus oportunidades de inversión.

La agenda también ha incluido una visita a la fábrica de vehículos de Xiaomi en Pekín, donde la delegación pudo conocer los avances de la compañía en la integración de procesos de fabricación industrial, electrónica, robótica y tecnologías digitales.

Otro de los encuentros destacados fue el mantenido con Pony.ai, empresa especializada en conducción autónoma fundada en 2016, un sector en el que confluyen la inteligencia artificial, el desarrollo de software y los sistemas inteligentes aplicados a la movilidad.

La representación asturiana también se reunió con responsables de China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), uno de los mayores grupos constructores del mundo.

La delegación institucional estuvo integrada, además de por Borja Sánchez, por el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado, José Antonio Sicre, y el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González.

Una ventanilla permanente para conectar Asturias y China

Más allá de los contactos empresariales, uno de los resultados más relevantes de la misión ha sido el acuerdo para establecer un canal permanente de colaboración con organismos económicos chinos.

El Principado ha alcanzado un entendimiento con el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT) y la Cámara de Comercio Internacional de China (CCOIC) para crear una ventanilla estable que facilite las relaciones económicas y empresariales entre ambos territorios.

Este mecanismo pretende impulsar tanto la llegada de inversores chinos a Asturias como la internacionalización de las compañías asturianas interesadas en acceder al mercado asiático. La iniciativa permitirá disponer de un canal de cooperación y acompañamiento para facilitar los contactos y explorar nuevas oportunidades de negocio.

Además, ambas instituciones han invitado al Gobierno asturiano a participar en encuentros y ferias internacionales centrados en las cadenas de suministro y la inversión.

La agenda institucional se completó con una reunión en la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín.

Una misión institucional y empresarial

El viaje ha contado también con la participación de una delegación empresarial integrada por representantes de la Cámara de Comercio de Gijón, EDP España, FCC, Gestlink y la Asociación China de Industria e Innovación para España y China (ACIIEC).

Tras los contactos establecidos, el Ejecutivo autonómico prevé realizar un seguimiento de las conversaciones para tratar de convertir el interés manifestado por las compañías chinas en proyectos concretos de inversión.

El objetivo del Gobierno asturiano es que estos acuerdos se traduzcan en nuevas oportunidades industriales, incorporación de tecnología, generación de empleo cualificado y captación de talento, reforzando así el posicionamiento del Principado como destino para la inversión internacional.