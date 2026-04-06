Solo un 17% de las importaciones de crudo de España provenían de Oriente Medio antes de la guerra

La dependencia de España de la región de Oriente Medio para la importación de petróleo es escasa, ya que apenas el 17% del total de crudo importado por el país el pasado mes de febrero (justo antes de iniciarse la guerra) procede de dos países de esa zona, Irak y Arabia Saudí.

Según los datos del informe realizado por CORES (Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos), el crudo importado por España en el mes de febrero ascendió a un total de 4.430 kilotoneladas (kt), con las importaciones procedentes de países africanos con el volumen más importante (28,3%), seguidas por las de América del Norte (27,1%), América Central y del Sur (19,2%), Oriente Medio (17%) y Europa y Eurasia (8,5%).

España registró una caída interanual de las importaciones de crudo del 7,4%. Por países, el mayor volumen de petróleo llega de Estados Unidos (14%), seguido por Irak (11,5%) y Libia (11%). Es de destacar que países como Argelia (+186,7%) e Irak (+22,5%) incrementaron considerablemente sus exportaciones a España en el último año, mientras que las importaciones procedentes de EEUU cayeron un 2,3% en ese período.

Las importaciones de crudo de los países miembros de la OPEP aumentan un 0,5% de forma interanual, y representan el 45,5% del total. Los datos de marzo, aún sin publicar, reflejarán con toda probababilidad un nuevo escenario en cuanto a las importaciones, como consecuencia del inicio de la guerra en el Golfo y el cierrre del estrecho de Ormuz.