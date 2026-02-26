Abierta licitación en Chile para construir y explotar un teleférico por 126 millones

El Ministerio de Obras Públicas del gobierno de Chile ha sacado a licitación pública la concesión para la construcción y posterior gestión de un teleférico que unirá las localidades de Alto Hospicio e Iquique, en el norte del país, con una longitud total de 5,7 kilómetros. El presupuesto inicial del proyecto es de 126 millones de dólares.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 31 de marzo. El proyecto propone un nuevo sistema de transporte público no contaminante que tendrá una capacidad máxima de 2.000 pasajeros por hora por sentido.

Entre los beneficios de la futura obra destaca que permitirá reducir los tiempos de viaje entre ambas localidades, ya que se estima que el tramo se recorrerá en 16 minutos.El teleférico circulará a una velocidad aproximada de 22 kilómetros por hora y permitirá salvar un desnivel de 480 metros.

El proyecto comenzará a ejecutarse en el año 2028 y la puesta en funcionamiento está prevista para 2030. El plazo de concesión máximo será de 33 años. El proyecto se financiará con el pago de billetes por parte de los usuarios y contará también con subsidios estatales.