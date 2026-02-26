Directo | Foro La Región “Silver economy. El poder de la generación infinita”, con Agustín Medina y Francisco González

Foro La Región | “Silver economy. El poder de la generación infinita”, por Medina y González

Agustín Medina y Francisco González, referentes de la publicidad en España, llegan al Foro La Región. Medina, con experiencia en McCann Erickson, Lintas y Foote, Cone & Belding, fundó su propia agencia, La Banda de Agustín Medina, y ha presidido jurados en festivales nacionales e internacionales como El SOL y Cannes. Es autor de 14 libros, ha impartido más de 200 conferencias y actualmente enseña en la Universidad de Alcalá y la Escuela de Negocios Lluis Vives. Ha recibido el Premio de Honor del Club de Creativos y es Académico de honor de la Academia de Publicidad Española.

González, formado en la Complutense y Harvard, desarrolló su carrera en Valeriano Pérez y Grey, fundando posteriormente el grupo GAP. Ha presidido la AEAP y Autocontrol, y ha sido jurado en festivales como Cannes Lions y FIAP. Es autor de libros y artículos, docente en varias universidades y activo en redes y blogs.

Ambos protagonizan en Foro La Región una charla sobre la Silver Economy y la Generación Infinita, analizando los aspectos económicos y sociales que afectan a todas las generaciones, con especial foco en mayores de 55 años.

