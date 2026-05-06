Abierto el registro para empresas que quieran participar en la licitación del metro de Bogotá

Simulación de un tren de la futura línea 2 del metro de Bogotá

Las empresas interesadas en participar en la licitación pública internacional para la construcción, operación y mantenimiento de la línea 2 del metro de Bogotá deberán inscribirse para su precalificación antes del próximo 5 de junio, según ha anunciado la empresa que gestiona el servicio.

A través de un comunicado, Metro de Bogotá S.A. (EMB) explica que las ofertas que resulten precalificadas entrarán a la segunda fase de la licitación pública, en la que se recibirán y evaluarán las ofertas para, posteriormente, adjudicar el contrato de concesión a lo largo del primer trimestre de 2027.

El contrato a licitar incluye la financiación, ingeniería de detalle, ejecución de obras, operación y mantenimiento, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento de material rodante y sistemas ferroviarios de la línea 2 del metro de Bogotá.

La financiación del proyecto cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), bajo estándares internacionales de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico. Los recursos del proyecto están asegurados a través de un convenio de cofinanciación entre el gobierno nacional y el distrito de Bogotá por un valor de 35 billones de pesos colombianos (8.300 millones de euros).

Trenes de última generación

La futura línea 2 tendrá 15,5 kilómetros de longitud, contará con 10 estaciones subterráneas y una estación elevada Se iintegrará con la línea 1 del metro y con el sistema TransMilenio y utilizará trenes automáticos con tecnología de última generación GoA4 (sin conductor), con una capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros hora-sentido.

Este proyecto reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento. Un trayecto que hoy puede tardar más de una hora se realizará en aproximadamente 20 minutos, lo cual generará impactos positivos en calidad de vida, productividad y reducción de emisiones.

Los documentos del proceso pueden ser consultados en el siguiente enlace de la plataforma SECOP II:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4420144