Bogotá reactiva la adjudicación de una nueva línea de metro tras garantizar la financiación

El distrito de Bogotá ha reactivado el proyecto para construir la Línea 2 de metro en la ciudad con la apertura de un período de divulgación internacional y la posterior apertura de una licitación en la segunda mitad del año, con previsión de adjudicación en enero de 2027. Después de los problemas registrados tras la licitación realizada en 2023, el proyecto cuenta ahora con financiación garantizada por el propio distrito de Bogotá y el gobierno nacional, con un esquema similar al de la Línea 1 que se está construyendo en la actualidad.

El alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, y el gerente de Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, mantuvieron un encuentro con representantes del cuerpo diplomáticos acreditado en Colombia y con miembros de la banca internacional de desarrollo para presentarles el estado, alcance y condiciones del proyecto. Asistieron delegaciones de 23 embajadas, entre ellos los máximos responsables de las sedes diplomáticas de Reino Unido, Portugal, España, Austria, Italia, Turquía, China y Nueva Zelanda

“Queremos competencia amplia y de alto nivel. Por eso invitamos a las embajadas a ayudarnos a difundir el proyecto en sus países y a promover el diálogo directo con las empresas interesadas”, señaló el alcalde Galán tras el encuentro. El mandatario recordó que la Línea 1, actualmente en construcción con un avance superior al 72 %, representa un aprendizaje clave para la ciudad y ha fortalecido al capacidad técnica de Metro de Bogotá.

El proyecto para la Línea 2 fue estructurado con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras entidades multilaterales, bajo estándares internacionales de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico. Tras un primer proceso de precalificación en 2023, en el que se recibieron más de 3.300 observaciones que fueron atendidas por la Empresa Metro, el proyecto alcanza hoy un mayor nivel de madurez técnica y contractual. El primer intento de licitación por más de 4.000 millones de dólares quedo desierto, a pesar de que había varias empresas interesadas en el proyecto.

Más de 15 kilómetros de longitud

La Línea 2 contará con 15,5 kilómetros de extensión, 10 estaciones subterráneas, una estación elevada y un patio-taller. Se integrará con la Línea 1 en la estación Calle 72 con Caracas, utilizará trenes automáticos GoA4 (sin conductor), similares a los de la Línea 1 y tendrá capacidad para movilizar hasta 76.000 pasajeros por hora y sentido. El proyecto reducirá significativamente los tiempos de desplazamiento y el objetivo es su puesta en marcha en 2035.

En cuanto a la financiación, el proyecto cuenta con un convenio firmado en 2023, que garantiza los recursos del proyecto. El gobierno nacional aportará 6,1 mil millones de dólares (70 %) y el distrito de Bogotá sumará 2,6 mil millones (30 %), para ofrecer una cantidad total de 8,7 mil millones de dólares.

El esquema financiero elimina el riesgo de demanda para los proponentes, ya que los pagos están respaldados por vigencias futuras garantizadas por el gobierno nacional y el distrito, bajo el mismo modelo implementado para la Línea 1. Además, el proyecto cuenta con créditos y acompañamiento de banca multilateral como el BID, el BEI, la CAF y un proceso en curso con el Banco Mundial.

Cronograma del proceso

La fase de divulgación internacional del proyecto se extenderá hasta el 31 de marzo, posteriormente se publicarán los documentos de precalificación (3 de marzo), se recibirán las solicitudes de precalificación (5 de junio) y se hará pública la lista de precalificados (8 de julio). Los documentos de la licitación serán publicados el 31 de julio, el plazo de recepción de ofertas se cerrará el 30 de noviembre y la adjudicación del proyecto se estima para enero de 2027.

El proceso contempla reuniones grupales y uno a uno con empresas interesadas, bajo un protocolo de transparencia y equidad revisado con la banca multilateral.

El alcalde reiteró que Bogotá proyecta construir al menos cinco líneas de metro en los próximos 25 años, consolidando un sistema integrado con Regiotram y TransMilenio.