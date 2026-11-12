Las acciones de Nvidia vuelven a hundirse en bolsa tras el cese de su CEO

Las acciones de Nvidia han sufrido un nuevo desplome en esta jornada después del anuncio del cese de su consejero delegado, Jensen Huang, tras el escándalo de sus infidelidades, entre las cuales figura un relación con una supuesta espía china.

En este contexto, horas después de salir a la luz una nueva relación extramatrimonial, esta vez con una alta ejecutiva de la compañía, la salida de Huang no ha impedido que el valor de los títulos del gigante de los chips descienda por encima del doble dígito.

En concreto, sus acciones cotizan hoy alrededor de los 163 dólares, de modo que su descapitalización bursátil desde el pasado lunes ronda los 700.000 millones de euros después de haber rondado los 240 dólares hace apenas un mes.

El puesto de Hensen Juang, uno de los cofundadores de la empresa, será ocupado de forma interina por Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia; un puesto que seguirá desempeñando simultáneamente hasta que el consejo de administración designe al próximo CEO de la compañía.

Además, el cargo de Huang como presidente del consejo de administración de Nvidia será ejercido por Harvey Jones, ejecutivo del sector tecnológico e inversor de capital riesgo durante más de 30 años.

Pese al tsunami de los últimos días, la empresa ha emitido un comunicado para poner en valor la figura de Huang y sus "trascendentales contribuciones" a Nvidia, que hoy es "una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo".

Vínculos con una espía china

La relación del ya ex consejero delegado de Nvidia con Alice Huang, una empresaria de origen chino que, según las informaciones de The New York Times y Financial Times, estaría bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses por su colaboración con China, ha desatado un terremoto en los mercados precisamente cuando la chipera estadounidense está peleando por mantener el puesto de segunda mayor empresa por valor en bolsa —por detrás de Apple y seguida de cerca por Microsoft—.

Aunque ese supuesto espionaje industrial fue rechazado de plano por China, en las últimas horas salió a la luz una relación sentimental de Jensen Huang con una empleada de Nvidia, lo que bastó para apuntalar su salida de la empresa de semiconductores que contribuyó a fundar en 1993.