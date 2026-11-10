Nvidia, hundida en bolsa tras el escándalo de la relación de su CEO con una espía china

El precio de los títulos de Nvidia ha sufrido una nueva jornada de descensos en la Bolsa de Nueva York, al anotarse una nueva caída del 6,25% en medio de la polémica generada por la implicación de su consejero delegado, Jensen Huang, en una investigación tras mantener una relación extramatrimonial con una empresaria a su vez investigada por espiar para China.

En concreto, las acciones del gigante de los chips cotizan hoy alrededor de los 167 dólares, después de cerrar la anterior jornada en los 178,67 dólares, lo que supone perder en apenas un día unos 250.000 millones de euros de capitalización bursátil.

El mal desempeño de este martes se suma al descalabro que ya sufrió ayer, cuando cerró la sesión con una pérdida del 4,27%, lo que equivale a un desplome acumulado de alrededor del 10,5% en solo dos jornadas bursátiles y una merma en su capitalización de casi 450.000 millones de euros.

Precisamente, Nvidia está peleando por mantener el puesto de segunda mayor empresa por valor en bolsa, después de que en las últimas semanas Apple ya adelantara a Nvidia y con Microsoft siguiendo a la compañía muy de cerca tras las recientes caídas.

Desde su máximo histórico alcanzado hace poco más de un mes, las acciones de la firma de chips han pasado desde los 243 dólares a los 167 marcados este martes, un hundimiento del 32% y unas pérdidas bursátiles de 1,6 billones de euros.

Publicación de resultados

El impacto que la trama sobre la relación extramatrimonial de Jensen Huang está teniendo sobre las acciones de la empresa ha afectado fuertemente al desempeño bursátil de Nvidia cuando queda una semana para que publique sus resultados del tercer trimestre.

Todo empieza por el vínculo mantenido por el CEO de Nvidia con la empresaria Alice Huang, cuya empresa compraba chips avanzados a la compañía estadounidense, y que, según las informaciones de The New York Times y Financial Times, estaría bajo vigilancia de los servicios secretos estadounidenses por su colaboración con China. Al respecto, Pekín ha tachado esas informaciones de "pura invención y calumnia", mientras Donald Trump ha ofrecido su respaldo a Huang.

Por su parte, el consejo de administración de la compañía estadounidense anunció ya una "investigación independiente" sobre lo ocurrido después de que su CEO confirmase la relación extramatrimonial, para verificar si Huang ha sido "objetivo de una operación extranjera de inteligencia".