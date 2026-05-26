Los accionistas de Webster aceptan su venta al Santander por 10.500 millones de euros

Los accionistas de Webster Financial, entre los que se encuentran Vanguard (10,55%), BlackRock (8,4%) y Fidelity (5,8%), aceptan la fusión con Banco Santander; una operación que supondrá un desembolso para la compañía española de 10.500 millones de euros.

A pesar de que esta votación se ha producido hoy mismo, la semana pasada la empresa de Estados Unidos anunció que los equipos de ambas entidades financieras ya están trabajando conjuntamente en la transición.

Además, el pasado mes de marzo, Banco Santander decidió realizar una ampliación de capital de 334,8 millones de acciones, que se usarán para retribuir a los accionistas de Webster. Asimismo, una vez completado el proceso, los actuales accionistas de la entidad norteamericana poseerán el 2,2% de la firma cántabra, cuyos dueños mantendrán el 97,8% del capital en su poder.

La adquisición servirá a Santander, que lleva más de dos décadas operando en Estados Unidos y que actualmente da servicio a cuatro millones de clientes en ese país, situar su nivel de eficiencia por debajo del 40%. Así, se ubicará entre las diez principales entidades de banca minorista y empresas de la potencia norteamericana por activos, y en una de las cinco mayores entidades de depósitos en los principales estados del noreste.

"Esta operación reforzará nuestra presencia en el país, consolidará nuestra posición en el mercado y nos permitirá apoyar mejor a clientes, empresas y a la sociedad, además de generar valor sostenible para los accionistas", ha trasladado a Europa Press Banco Santander, antes de anotar que, de cara a 2028, prevé una rentabilidad sobre el capital tangible de alrededor del 18%.

Finalmente, respecto a los plazos, la entidad que dirige Ana Botín espera cerrar la adquisición en el segundo semestre de este mismo año, debido al "buen ritmo" en el proceso de autorizaciones regulatorias.