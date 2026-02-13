ACS construirá un centro de datos para Meta en Indiana (EEUU), valorado en 10.000 millones

Turner, filial estadounidense de ACS, se ha adjudicado un contrato de Meta (Facebook) para construir un centro de datos de última generación en la localidad de Lebanon, en el estado de Indiana, que cuenta con una inversión total de 10.000 millones de dólares (8.430 millones de euros) y una capacidad máxima de 1 gigavatio (GW).

La filial de la multinacional española ejecutará este contrato junto con las firmas estadounidenses Mortenson y Faith Technologies Incorporated (FTI) y su construcción supondra la creación de más de 4.000 puestos de trabajo, a los que se sumarán otros 300 para su posterior operación, según ha informado Meta en un comunicado.

El centro de datos tendrá una superficie de aproximadamente 371.000 metros cuadrados y el gigante tecnológico asegura que formará parte de una infraestructura altamente avanzada, que contribuirá a conectar a miles de millones de personas en todo el mundo.

La alianza de Turner con Mortenson ya se realizó con otro centro de datos similar de Meta en 2024, en esa ocasión en el estado de Luisiana, junto con la empresa DPR y con una inversión similar.

Creciente demanda de centros

Meta cubrirá el coste total de la energía utilizada por el centro de datos para garantizar que los residentes no se vean afectados negativamente. El 100 % del consumo energético de las instalaciones se compensará con energía limpia y renovable. El centro de datos se construirá para obtener la certificación LEED Oro y utilizará un sistema de refrigeración líquida de circuito cerrado y eficiente en el uso del agua.

“La escala del Centro de Datos de Lebanon refleja la creciente demanda de infraestructura de alto rendimiento”, afirmó Ben Kaplan, director general de Turner Construction Company. “Esperamos colaborar con Meta y aplicar nuestros servicios integrados y nuestra amplia experiencia en misiones críticas para entregar este centro de datos de forma segura, sostenible y eficiente, a la vez que apoyamos el crecimiento a largo plazo de la comunidad de Lebanon”, concluyó Kaplan.

ACS ha ejecutado la construcción de centros de datos en diversas partes del mundo, con especial atención a Norteamérica, Australia y Asia. Esta semana, su filial australiana, Cimic, también comunicó que se había adjudicado la construcción de un centro de datos en Malasia, en ese caso de 57,6 megavatios (MW).