ACS construirá en la India un centro de reciclaje de recursos mineros por 233 millones

Cimic, la filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato en la India valorado en 233 millones de euros para construir un centro de reciclaje de relaves de zinc, es decir, residuos generados en los procesos mineros de extracción.

Según ha informado Cimic en un comunicado, el centro se levantará en las minas Rampura Agucha (RAM), localizadas en el estado de Rajasthan, y contribuirá a impulsar la transición energética global a través de una infraestructura sostenible y el desarrollo de minerales críticos.

El proyecto lo ejecutarán dos empresas pertenecientes al grupo Cimic, Sedgman y Leighton Asia, para Hindustan Zinc Limited (HZL), el mayor productor integrado de zinc del mundo y uno de los cinco principales productores de plata a nivel global.

Con más de 45 años de experiencia en el procesamiento y suministro de minerales esenciales para la energía limpia, la fabricación avanzada y la infraestructura digital, Sedgman ha realizado más de 630 estudios y proyectos a nivel mundial, incluidos 20 relacionados con el zinc desde 2014.

"Este proyecto destaca el liderazgo de Sedgman en el procesamiento de minerales y la experiencia de Leighton Asia en la entrega de infraestructuras. El reciclaje de relaves abre nuevas oportunidades para recuperar minerales esenciales que impulsan tecnologías de energía limpia e infraestructura digital", ha señalado el consejero delegado de ACS y presidente de Cimic, Juan Santamaría.