Directo | Última hora de la borrasca Ingrid en Ourense: nevadas, alertas e incidencias, minuto a minuto

Sigue en este artículo, minuto a minuto, la actualidad que deje la borrasca polar Ingrid en la provincia de Ourense

La provincia de Ourense afronta este viernes una situación de emergencia excepcional por la llegada de la borrasca polar Ingrid, que ha obligado a elevar la alerta al nivel máximo antes incluso del momento más crítico del temporal. MeteoGalicia activó el aviso naranja en todo el territorio provincial, vigente hasta la madrugada del sábado, ante la previsión de nevadas generalizadas que podrían descender por debajo de los 300 metros.

La masa de aire polar marítimo sitúa a ciudades y villas como Ourense, Carballiño, Xinzo o Verín en el epicentro del episodio, con riesgo de acumulaciones rápidas de nieve en zonas urbanas, fuertes rachas de viento de hasta 80 km/h y ventiscas que reducirán drásticamente la visibilidad y complicarán seriamente la movilidad.

Como medida preventiva, la Xunta suspendió la actividad lectiva y el transporte escolar en los 92 concellos de la provincia, decisión que se extiende a otros municipios de Lugo y Pontevedra, sumando 160 ayuntamientos gallegos sin clases. La Universidade de Vigo decretó también el cierre total del Campus de Ourense. En paralelo, se activó un amplio dispositivo de vialidad invernal, con especial atención a la A-52, donde se concentran las mayores preocupaciones.

