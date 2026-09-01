ACS desembarca en el negocio de las redes eléctricas en Alemania

El grupo constructor y de infraestructuras alemán Hochtief, filial de la española ACS, ha cerrado un acuerdo para adquirir la empresa germana Autmatec, especializada en soluciones de transmisión de energía eléctrica, que cuenta con una facturación aproximada de 50 millones de euros anuales y una plantilla de unos 80 profesionales.

Con esta operación, la multinacional amplía su posicionamiento operativo en el mercado de las infraestructuras energéticas de alta tensión e impulsa sus capacidades técnicas en la construcción, modernización y ampliación de redes de transmisión eléctrica. De hecho, la adquisición se enmarca dentro de la estrategia global de Hochtief de volcarse en mercados de rápido crecimiento vinculados a la transición energética y a las infraestructuras críticas en Alemania.

"La adquisición de Autmatec encaja plenamente con nuestra estrategia de inversión y fortalece nuestra posición en la expansión de las redes eléctricas de alta tensión", ha destacado el consejero delegado de Hochtief y del Grupo ACS, Juan Santamaría, antes de apuntar que esta empresa complementará de forma directa las actividades de Hochtief Infrastructure y Hochtief Engineering, permitiendo ofrecer soluciones integradas de ingeniería y construcción para proyectos complejos de transmisión de energía.

Por el momento, el grupo no ha desvelado los términos financieros ni el importe económico acordado entre ambas partes para cerrar la compra de Autmatec.