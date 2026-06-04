La filial alemana de ACS entra en el club de las mayores empresas de la Bolsa de Frankfurt
BALANCE EMPRESAS
La compañía apuesta por los mercados relacionados con los centros de datos, la inteligencia artificial, los minerales críticos, la defensa y la energía
Hochtief, la filial alemana del Grupo ACS, entrará en el índice DAX el próximo día 22, de modo que se convertirá en una de las cuarenta principales empresas que cotizan en la Bolsa de Frankfurt.
La incorporación al principal índice bursátil de Alemania supone "un hito histórico" y "un claro reconocimiento" de la estrategia de la empresa, tal y como ha destacado su CEO, Juan Santamaría.
"Refleja la solidez de nuestras posiciones de mercado, la calidad de nuestra cartera de proyectos y nuestra capacidad para generar un crecimiento sostenible", ha apostillado el alto directivo de la empresa que preside Florentino Pérez, no sin agradecer "el compromiso y el rendimiento" de los trabajadores de la compañía que han posibilitado esta marca.
En los últimos tiempos, Hochtief ha ido ampliando su presencia en los mercados relacionados con los centros de datos y la tecnología vinculada al impulso de la inteligencia artificial, y también está buscando oportunidades de crecimiento a largo plazo en los sectores de minerales críticos, defensa, energía y nuclear, según ha explicado la matriz.
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