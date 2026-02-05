La administración Trump investiga a Nike por "discriminar" a los trabajadores blancos

La administración Trump ha decidido abrir una investigación a Nike alegando que sus programas de contratación de personas procedentes de grupos sociales desfavorecidos suponen una "discriminación" a los trabajadores blancos. Con este planteamiento, ha requerido a un tribunal federal que solicite a la empresa la documentación relacionada con sus incorporaciones a la plantilla.

Es la Comisión para la igualdad de oportunidades en el empleo de Estados Unidos la que, en su argumentación ante la justicia, ha incidido en que la marca deportiva "podría haber incurrido en un patrón o práctica de trato desigual contra empleados, solicitantes y participantes blancos en programas de capacitación", tanto en cuestiones relacionadas con ascensos y despidos como en iniciativas de desarrollo profesional.

Además, ha asegurado que recurre a la vía judicial debido a la negativa de Nike a proporcionar información sobre sus criterios de contratación y despido, su tratamiento de los datos relativos a etnia y raza y las oportunidades de mentoría, liderazgo o desarrollo profesional ofrecidas en diez programas bajo restricciones raciales.

En relación a todo este asunto, la presidenta de la mencionada comisión, Andrea Lucas, ha subrayado que la Ley de derechos civiles prohíbe la discriminación laboral por motivos raciales sin hacer "distinciones de color". Y, "gracias al compromiso del presidente Trump", el organismo que dirige "ha renovado su enfoque" con una "aplicación imparcial" de esta normativa, planteada para dar asistencia a minorías y colectivos desfavorecidos.

Por su parte, un portavoz de la multinacional ha calificado esta decisión de acudir a la justicia —en declaraciones a Bloomberg— como "sorprendente", toda vez que Nike sí ha proporcionado "miles de páginas de información" a la agencia y colaborado "de forma constructiva" con la investigación.