El déficit comercial de EEUU se dispara un 94,6% por el aumento de las importaciones

El déficit de la balanza comercial de Estados Unidos cerró noviembre en los 56.825 millones de dólares (47.499 millones de euros), cifra que representa un incremento del 94,6% respecto del mes anterior y supone un cambio de tendencia frente al mes anterior cuando se había registrado el menor déficit desde junio de 2009.

Según los datos del departamento de Comercio, las exportaciones retrocedieron un 3,6% en el mes, pero fueron un 5,9% superiores a las contabilizadas en noviembre de 2024. En total, Estados Unidos vendió bienes y servicios por 292.052 millones de dólares. Las exportaciones se vieron condicionadas por el descenso de las ventas de suministros industriales y materiales, bienes de consumo y otras mercancías. De su lado, las de servicios aumentaron.

Por su parte, las importaciones subieron un 5% en noviembre, hasta arrojar un total de 348.877 millones de dólares, y fueron un 1,9% inferiores en comparativa interanual. El déficit comercial norteamericano fue un 28,7% menor que doce meses atrás. En cuanto a las importaciones, se realizaron mayores compras al exterior de bienes de consumo, de capital y tipos no especificados, aunque se adquirieron menos suministros industriales y servicios.

Gran aumento del déficit con la UE

El déficit comercial de bienes con China se redujo un 6,7% tras cerrar noviembre en los 13.942 millones de dólares, con lo que se sitúa por detrás de los 15.476 millones de dólares del déficit con Vietnam y de los 14.985 millones de dólares que se registran con Taiwán. Por su parte, el saldo negativo registrado con la Unión Europea se disparó un 76,2%, hasta los 14.017 millones de dólares.

Después de la publicación de estos datos, aunque sin hacer referencia directamente a los mismos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje en su red Truth Social en el que volvía a atacar al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no bajar más los tipos de interés y también apuntaba que Estados Unidos podría endurecer aún más su política de aranceles.

Trump pide reducción de tipos

En su mensaje indica que EEUU debería tener la tasa de interés "más baja del mundo" debido a la gran cantidad de dinero que fluye al país por los aranceles. " La mayoría de estos países son cajeros automáticos que pagan tasas de interés bajas, considerados elegantes, sólidos y de primera, solo porque EE. UU. lo permite. Los aranceles que se les imponen, si bien nos generan miles de millones de dólares, aún les permiten tener un superávit comercial significativo, aunque mucho menor, con nuestro hermoso y antes maltratado país. En otras palabras, he sido muy amable y atento con países de todo el mundo. Con un simple gesto, miles de millones de dólares más entrarían en EE. UU., y estos países tendrían que volver a generar dinero a la antigua usanza, no a costa de Estados Unidos", señala Trump, quien acaba pidiendo nuevamente a la Reserva Federal que reduzca los tipos de interés.

Hace unas semanas Trump sacaba pecho por la gran reducción del déficit comercial estadounidense que se registró en octubre frente a septiembre y ahora parece tratar de culpar a otros del aumento que se ha registrado en noviembre.