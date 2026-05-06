Advierten sobre la necesidad de vigilar la solvencia de las empresas que reciben crédito privado

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), el supervisor financiero global, ha advertido sobre las vulnerabilidades relacionadas con el crédito privado -cuyo mercado oscilaba entre 1,5 y 2 billones de dólares en activos a finales de 2024- tras el significativo crecimiento registrado en diversas jurisdicciones. Esta alternativa permite ofrecer opciones de financiación a medida a las empresas, incluidas aquellas con mayor riesgo crediticio o garantías limitadas.

En un informe publicado este miércoles, el FSB apunta que, si bien con anterioridad el crédito privado se centraba principalmente en las medianas empresas y solo estaba disponible para inversores institucionales, como fondos de pensiones y compañías de seguros, actualmente lo utilizan cada vez más las grandes empresas y se está volviendo más accesible para los inversores minoristas.

"Si bien el crecimiento del crédito privado puede aportar beneficios, también genera posibles vulnerabilidades", advierte la institución presidida por Andrew Bailey, gobernador del Banco de Inglaterra, subrayando que el crédito privado, en su tamaño y alcance actuales, "no se ha puesto a prueba durante una grave recesión económica", lo que podría exponer vulnerabilidades en cuanto al apalancamiento y la solvencia de los prestatarios.

En este sentido, el documento advierte de la creciente interconexión en el ecosistema del crédito privado entre gestores de activos, bancos, aseguradoras y firmas de capital riesgo, señalando que las exposiciones directas a fondos de crédito privado ascenderían a 220.000 millones de dólares en líneas de crédito bancarias, tanto utilizadas como no utilizadas, mientras que algunas estimaciones comerciales oscilan entre 270.000 y 500.000 millones de dólares.

Opacidad en las calificaciones crediticias

Asimismo, señala que también existen vulnerabilidades potenciales derivadas de otras exposiciones indirectas, como las que se producen cuando los bancos proporcionan líneas de crédito rotatorias a empresas que, simultáneamente, obtienen financiación de fondos de crédito privado, y el creciente uso de transferencias de riesgo sintéticas.

Por otro lado, el FSB advierte de que la opacidad en la valoración y la dependencia de las calificaciones crediticias privadas pueden agravar las tensiones en situaciones de estrés, ya que los prestatarios de crédito privado suelen carecer de calificaciones públicas, lo que dificulta la transparencia y el monitoreo del mercado.

Además, señala que al concentrarse en unos pocos sectores, principalmente tecnología, salud y servicios, esto complica la supervisión del crédito privado y aumenta el riesgo de que una crisis específica de una empresa o sector se convierta en una crisis de mercado más generalizada, mientras que el apalancamiento se refleja en la presencia de estructuras opacas y complejas.

"Los problemas de liquidez se derivan de la creciente popularidad de los fondos que ofrecen opciones de reembolso a los inversores, lo que puede aumentar la prociclicidad del crédito privado", advierte el FSB.

Lagunas de datos

Asimismo, el informe advierte de que las lagunas de datos dificultan la supervisión eficaz del sector, subrayando que diferencias en las definiciones entre jurisdicciones y la limitada información sobre fondos y préstamos dificultan la evaluación de las exposiciones y los posibles canales de transmisión.

En este sentido, el supervisor propone un conjunto básico de indicadores comparables para que las autoridades realicen un seguimiento del tamaño y el crecimiento del mercado, los vínculos con bancos y aseguradoras, el apalancamiento, las características de liquidez, la concentración, la actividad transfronteriza y la calidad crediticia de los prestatarios.