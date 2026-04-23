La inversión que gana atractivo ahora que vuelve la volatilidad al crédito

La vuelta de la volatilidad al crédito está alterando una lógica que había dominado buena parte del mercado en los últimos trimestres, ya que, aunque los diferenciales siguen relativamente ajustados, las rentabilidades han repuntado.

Es por ello que para Jamie Cane, gestor de cartera de la estadounidense Muzinich, un enfoque neutral ofrece una vía para seguir apostando por la inversión, pero minimizando la exposición a la volatilidad de los mercados. Y es que, según su análisis, el punto de partida ya no es tan exigente como a comienzos de año, pero tampoco tan atractivo como para confiar únicamente en el carry trade.

De hecho, reflexiona sobre las oscilaciones que están exhibiendo los mercados para concluir cómo, a medida que aumenta la volatilidad, aparecen los riesgos, pero también las oportunidades, a las que una cartera tradicional long-only no siempre consigue acceder.

En este contexto, la apuesta que plantea es el crédito market neutral. La tesis no pasa por anticipar si el mercado va a subir o bajar, sino por construir carteras con posiciones largas y cortas emparejadas, de forma que la rentabilidad dependa menos de los movimientos generales del mercado y más de los cambios en los precios relativos entre activos comparables: a medida que la volatilidad crece, aumenta la dispersión y la fijación de precios se vuelve más irregular, lo que genera distorsiones entre créditos, sectores y regiones similares.

Para optar por esta estrategia de búsqueda de la ineficiencia —algo probable al dejar atrás una fase tan estable— están las operaciones básicas, que aprovechan las discrepancias entre bonos al contado y derivados; las operaciones de valor relativo, que capturan las diferencias entre créditos o regiones similares; y las operaciones dentro de la estructura de capital, que buscan inconsistencias en la cartera de deuda de un emisor.