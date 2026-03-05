Advierten sobre la posible subida a corto plazo del precio del aluminio por la guerra en el Golfo

El conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz amenazan el suministro de aluminio y pueden ocasionar un alza de precios en el sector a corto plazo, aunque las previsiones apuntan a que ese incremento no se sostendrá en el tiempo, según refleja un informe del director de Investigación de Next Generation del banco suizo Julius Baer, Carsten Menke.

El informe apunta que la región se ha convertido en un productor clave de aluminio desde principios de este siglo y actualmente su producción supone el 8% del total mundial, de la que la mayoría se destina a exportación. Aunque hasta el momento no se han reportado daños relacionados con ataques, dos de los mayores productores de la región están incumpliendo sus contratos de suministro.

Aluminium Bahrain continúa operando y la producción se almacenará mientras que, por su parte, Qatar Aluminium se ha visto obligada a detener temporalmente la producción debido a la falta de suministro de gas natural, "Reconocemos que los precios podrían dispararse a corto plazo, pero no prevemos una subida duradera desde los niveles actuales. Por lo tanto, reiteramos nuestra opinión neutral sobre el aluminio", señala el informe.

Las interrupciones del suministro no se reflejan aún en una gran subida del precio del aluminio, que viene aumentando de forma sostenida en el último año. En abril de 2025 el precio por tonelada se situaba en los 2.400 dólares por tonelada y actualmente el precio llega a los 3.330 dólares por tonelada, lo que supone un incremento del 38%. Tras el estallido del conflicto en el Golfo, el precio sigue subiendo pero sin alcanzar los porcentajes que han alcanzado el gas natural y el petróleo.

Precio bajará a 3.000 dólares en un año

El informe señala que es probable que se registre un mayor incremento de precios mientras que el estrecho de Ormuz permanezca cerrado, pero apunta que las fundiciones podrán reanudar los envíos rápidamente cuando se reabra el paso. En todo caso, advierte también de que reiniciar una fundición cerrada es un proceso de varios meses, por lo que es una alternativa de último recurso.

Por todo ello, el analista de Julius Baer no prevé un aumento duradero del precio del aluminio desde los niveles actuales y ajusta los objetivos de precios a 3.250 (3 meses) y 3.000 dólares (12 meses) por tonelada.