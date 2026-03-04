El petróleo y el gas siguen subiendo, en su escalada particular del conflicto en Irán

El precio del petróleo y el gas sigue subiendo como consecuencia del cierre del estrecho de Ormuz, la principal ruta de tránsito mundial de estos suministros, a causa del ataque emprendido por Estados Unidos e Israel contra Irán.

En concreto, después de marcar hoy otra subida del 3%, el alza acumulada del petróleo desde el pasado viernes —la víspera del inicio de los bombardeos— se sitúa ya en el 16% para el crudo de referencia en Europa (alcanza hoy los 84,04 dólares) y en el 15,5% para el de Estados Unidos (en 76,8 dólares). Por su parte, el coste del gas también está subiendo, hasta el punto de que ayer experimentó una revalorización del 22%.

El estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, funciona como una puerta muy estrecha por la que debe pasar casi todo el petróleo y el gas que sale del golfo Pérsico hacia el resto del mundo, lo que afecta a las exportaciones de Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

Imagen de satélite del estrecho de Ormuz | Europa Press

Los datos que reflejan las organizaciones internacionales de comercio ponen de manifiesto que un 20% del crudo mundial y un 25% del gas natural que se transporta utiliza esta vía, de modo que el cierre del paso supone un impacto inmediato sobre la economía mundial, tal y como reconoce la propia Administración de información energética de Estados Unidos.

Con la duda de qué ocurrirá si el cierre de esta vía marítima vital para el comercio internacional se extiende en el tiempo, la Guardia Revolucionaria de Irán advierte de que actualmente "es imposible" transitarla y, de hecho, ha comunicado que Teherán ya ha atacado a más de diez petroleros por intentar saltarse el bloqueo.

"La estupidez de Trump y Netanyahu, que iniciaron esta guerra, ha provocado problemas en la región y ha afectado a la economía mundial", sostienen desde Irán, según la agencia de noticias oficial.