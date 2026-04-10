Aena saca a concurso la gestión de los parkings de 33 aeropuertos por 208 millones de euros

Aena ha sacado a concurso público la gestión de aparcamientos en 33 aeropuertos de su red por un presupuesto total de licitación (IVA incluido) de 208,6 millones de euros durante cuatro años, con opción a prorrogar otro más. Las ofertas pueden presentarse hasta el 29 de mayo, según señala el anuncio publicado en la página de contratos del operador aeroportuario.

El presupuesto supone duplicar el registrado en la licitación anterior, celebrada en 2021, cuando el contrato ascendió a 98 millones de euros. Las razones para este aumento se encuentran en el mayor período a gestionar (tres años en 2021 y ahora 4+1), la inflación y el mayor número de plazas existente. En total, Aena gestiona 150.000 plazas de aparcamiento, la mayor parte están destinadas a clientes (84.600) y empleados (38.200).

El concurso está dividido en dos lotes. El primero está encabezado por Madrid Barajas, que cuenta con un total de 30.000 plazas, e incluye otros 17 aeropuertos con un importe total de 101,4 millones. Además de Barajas, en este lote están incluidos los aeropuertos de A Coruña, Asturias, Bilbao, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Jerez, La Palma, Pamplona, San Sebastián, Santiago de Compostela, Santander, Sevilla, Tenerife-Norte, Tenerife-Sur, Valladolid, Vigo y Vitoria.

En el segundo lote hay 14 aeropuertos, entre los que destaca Barcelona-El Prat con 24.400 plazas. El presupuesto de este lote asciende a 107,1 millones. El resto de instalaciones incluidas en este lote son Alicante-Elche, Almería, Granada-Jaén, Girona-Costa Brava, Ibiza, Murcia, Málaga, Melilla, Menorca, Palma de Mallorca, Reus, Valencia y Zaragoza.

Presupuesto vinculante

El presupuesto máximo de 208 millones es vinculante -cualquier oferta que lo supere será rechazada- y la adjudicación se realizará al ofertante que presente un mejor precio. Actualmente, el contrato de parkings es gestionado por una UTE formada por Eysa, ACE Parking y Setex Aparqui.

Entre los documentos que deberán de presentar las empresas ofertantes están planes de mantenimiento de las instalaciones, de limpieza, de seguridad y de implantación de un sistema de telegestión. Se espera que el concurso pueda resolverse antes de final de año, fecha en la que caduca el contrato actual.