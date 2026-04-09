Aerolíneas europeas señalan que la tregua en el Golfo no despeja dudas sobre el suministro de combustible

La tregua en el conflicto de Oriente Medio no es suficiente para despejar las incógnitas que existen sobre el suministro de combustible para los aviones de cara a las próximas semanas y meses, según indican a La Región Internacional fuentes de la asociación Airlines for Europe (A4E) que agrupa a las principales aerolíneas europeas como Air France-KLM, el grupo IAG o Lufthansa.

"Las aerolíneas están coordinando con los proveedores de combustible y los aeropuertos para conocer las existencias actuales de combustible para aviones. La situación actual en Oriente Medio y la incertidumbre sobre su duración generan preocupación respecto a la disponibilidad de combustible en Europa durante las próximas semanas y meses", señalan las citadas fuentes.

El alto el fuego anunciado ayer en la región, que no está siendo cumplido de forma total, puede "brindar alivio", pero desde A4E apuntan que aún es pronto para saber cuando podrá garantizarse el restablecimiento del suministro. "Lo importante ahora es garantizar una mayor coordinación en el ámbito de la UE para asegurar que no se pierda la conectividad vital".

Desde Ryanair, la principal aerolínea low-cost europea que está integrada en A4E, ya se advertía hace unos días que el bloqueo que sufre el estrecho de Ormuz y la incertidumbre sobre la duración de la guerra podría ocasionar problemas de suministro para las aerolíneas y llevar a la suspensión de vuelos, si la situación se prolonga varias semanas. Otras aerolíneas de menor tamaño -como Wizz Air, Volotea o Easy Jet- ya han anunciado que han debido ajustar sus programaciones de vuelos por esta crisis, aunque con una afectación escasa por el momento. En Italia también se han registrado problemas de suministro en algunos aeropuertos, pero al parecer el problema es puntual y afecta a un único proveedor.

España, menos dependiente

En España, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) apuntaba esta semana que el país está más preparado que otros para afrontar una prolongación del conflicto en el Golfo, ya que no existe dependencia de Oriente Medio para obtener combustible y un 80% del queroseno que emplean las aerolíneas en España se produce en refinerías nacionales. En todo caso, el tráfico aéreo en España también se vería afectado al registrarse menos vuelos procedentes de otros países.