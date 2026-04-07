España no sufrirá falta de combustible para aviones a corto plazo por su autosuficiencia

Las aerolíneas que operan en España no se verán afectadas, a corto plazo, por el desabastecimiento de combustible para aviones que comienzan a sufrir otros países debido a que el 80% del queroseno que se utiliza en el país es producido en plantas españolas, según explica el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara.

En declaraciones a La Región Internacional, Gándara apuntó que la situación en España es "mucho mejor" que en otros países del entorno, ya que el país cuenta con una situación de "autosuficiencia energética" en lo que se refiere al combustible para aeronaves. "En todo caso, sí que podremos vernos afectados por las restricciones que puedan aplicar otros países y que repercutan en los vuelos hacia España", indicó.

El presidente de ALA explicó que esta crisis es una buena oportunidad para reforzar la apuesta por la producción y el uso de los combustibles sostenibles de aviación (SAF), ya que "puede jugar un papel importante no solo en la descarbonización del sector sino también en lo que se refiere a la autosuficiencia energética".

En este sentido, Gándara recordó que España cuenta con materias primas abundantes para la producción de estos combustibles, como son la biomasa, los residuos sólidos urbanos y el carbono, además de contar con abundantes recursos de energía renovable.

Problemas en otros puntos de Europa

A su juicio, la actual crisis debería de ser un "toque de atención" para promover aún más el uso de este tipo de combustibles sostenibles y, de esta forma, "no estar sometidos a estos vaivenes geopolíticos que están totalmente fuera de nuestro control".

En otros países la preocupación ante un posible desabastecimiento de combustible es mayor. Hace dos días se anunciaron restricciones en cuatro aeropuertos italianos (Bolonia, Milán Linate, Treviso y Venecia) hasta el próximo 9 de abril debido a los problemas que sufre un proveedor de combustible. Por su parte, la aerolínea low-cost Ryanair ya ha anunciado que si el conflicto en el Golfo se prolonga y Ormuz sigue cerrado podrían verse afectadas hasta un 25% de sus operaciones.