Air Europa conectará Madrid y Düsseldorf desde noviembre
TURISMO
Los cuatro vuelos diarios entre las dos ciudades se suman a la operativa ya consolidada de Air Europa hacia otras plazas germanas como Múnich y Frankfurt
Air Europa reforzará su presencia en Alemania con la incorporación de una nueva ruta entre Madrid y Düsseldorf, ciudades entre las que volará cuatro veces al día a partir del próximo 30 de noviembre.
De este modo, dispondrá un total de 1.456 vuelos anuales entre las dos urbes europeas, ofreciendo así casi 271.000 plazas, que se suman a la operativa ya consolidada de Air Europa hacia otras plazas germanas como Múnich y Frankfurt.
En concreto, los vuelos desde la capital española hacia Düsseldorf saldrán todos los días a las 07:05 y a las 15:10, mientras que los aviones despegarán cada día a las 10:45 y a las 18:50 desde la ciudad alemana.
Se trata de la última novedad anunciada por Air Europa, que este año ya inauguró nuevas rutas a Oviedo, Sevilla, Ginebra y Johannesburgo, y que a finales de año comenzará a volar a El Salvador y a Barranquilla.
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