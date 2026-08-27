Alemania albergará un centro de entrenamiento de drones militares

En pleno auge de la industria de defensa, la empresa alemana de armamento Rheinmetall invertirá algo más de 260 millones de euros para construir un nuevo centro logístico que incluirá instalaciones de entrenamiento de drones.

Se instalará en el estado de Hesse, en el centro de Alemania, muy cerca del aeropuerto de Kassel. Allí utilizará una superficie de más de 30.000 metros cuadrados que le servirán para posicionarse como uno de los mayores centros logísticos del país, mientras las autoridades locales, que también contribuirán económicamente con el proyecto, aspiran a que la región se convierta en un espacio de alto rendimiento para la tecnología de defensa moderna.

Según los planes anunciados, estas instalaciones, que contribuirán a crear unos mil puestos de trabajo directos, iniciarán su actividad a finales del año que viene.

"Consideramos esta inversión una medida estratégica de cara a los importantes pedidos de vehículos militares que prevemos recibir en el futuro, tanto de Alemania como del extranjero", ha apuntado el consejero delegado de Rheinmetall, Armin Papperger, para quien las nuevas instalaciones serán "un elemento clave" de cara al crecimiento de la empresa que dirige.

Por su parte, el ministro presidente del estado, Boris Rhein, ha avanzado su intención de que el aeropuerto de Kassel sirva también en el futuro para vuelos de entrenamiento del ejército alemán y para probar "nuevas tecnologías de drones".