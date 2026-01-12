Alemania saca a concurso la compra de pantallas interactivas por valor de 16,2 millones

La oficina de contrataciones del ministerio del Interior de Alemania ha publicado dos licitaciones públicas para la adquisición de pantallas interactivas (de 75 y 86 pulgadas, respectivamente) por un importe total que asciende a 16,2 millones de euros, según ha recogido La Región Internacional del portal de contratación del gobierno germano.

Los contratos que se suscriban para suministrar el material tendrán una duración inicial de dos años, aunque podrían prolongar su vigencia hasta los cuatro años. El concurso para las pantallas de 75 pulgadas asciende a 6 millones de euros y el de las panallas de 86 pulgadas llega hasta los 10,2 millones.

Si los pedidos no alcanzan el importe máximo del contrato marco, su duración se prorrogará un año en las mismas condiciones, salvo que el órgano de contratación rescinda el contrato al menos tres meses antes de su vencimiento. La duración total del contrato marco es de un máximo de cuatro años.

Según se indica en las propias licitaciones, este concurso público resulta especialmente indicado para la participación en el mismo de microempresas y pymes.