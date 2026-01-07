Abierta la licitación para el sistema de calefacción en el área metropolitana de Manchester

El portal de licitaciones públicas de Reino Unido ha publicado la licitación del diseño, la construcción y la gestión de un sistema de calefacción verde para la zona norte del área metropolitana de Trafford, perteneciente al extrarradio de Manchester. El plazo de recepción de ofertas para las empresas, nacionales e internacionales, interesadas en participar está abierto hasta el 4 de marzo.

El importe estimado de la licitación asciende a 1.330 millones de libras (IVA incluido) y los criterios que se tendrán en cuenta para la adjudicación serán en un 45% la calidad de los aspectos técnicos, en un 35% el precio y en un 20 la calidad del valor social aportado con la propuesta.

La decisión sobre la adjudicación del contrato se tomará a finales de mayo y la firma del mismo tendrá lugar entre junio de 2026 y junio de 2027. El ayuntamiento de Trafford es una de las principales autoridades que participan en el Programa de Zonificación Avanzada (AZP) del gobierno británico.

El diseño, construcción, operación y gestión de la red de calefacción del barrio cívico de Trafford es un programa financiado por el Fondo para la Red de Calefacción Verde y pretende ampliar las oportunidades para este tipo de servicio en la zona del norte de Trafford, un distrito en el que residen cerca de 250.000 personas.