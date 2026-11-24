Alemania reforzará su apuesta por el gas para garantizar su suministro eléctrico en los momentos en que el sol y el viento no basten para impulsar la generación. Con una inversión superior a los 1.500 millones de euros, la ingeniería española Técnicas Reunidas ya ha recibido el encargo de levantar tres nuevas centrales al oeste del país que funcionarán como respaldo de las renovables.

Para llevar a cabo este proyecto, Técnicas Reunidas ha firmado un contrato con la energética alemana RWE, que a su vez acaba de obtener una adjudicación pública para asegurar capacidad eléctrica a largo plazo. Ahora, como ha destacado el responsable del negocio de generación de la firma germana, Nikolaus Valerius, "estas tres nuevas centrales contribuirán de forma importante a la seguridad del suministro en Alemania".

Cada una de las tres centrales, que se levantarán en Renania del Norte-Westfalia, tendrá entre 800 y 850 megavatios; y Técnicas Reunidas se encargará de su diseño, el suministro de equipos, la construcción y la puesta en marcha a través de TR Power, su filial especializada en centrales eléctricas de ciclo combinado, operativa desde abril.

Aunque estas tres instalaciones funcionarán con gas, su diseño permitirá utilizar hidrógeno en el futuro. Esa preparación, de hecho, forma parte de la estrategia de RWE de combinar renovables con centrales capaces de producir cuando el sistema lo necesita, con el objetivo en mente de abandonar el carbón al filo del cambio de década.