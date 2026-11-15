Alemania abre a las constructoras contratos de más de 2.100 millones de euros para reparar su red ferroviaria

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La gestora de infraestructuras germana recibe ofertas hasta el 7 de diciembre para trabajos en vías, desvíos y pasos a nivel

Un tren atraviesa una estación en Alemania
Un tren atraviesa una estación en Alemania | Deutsche Bahn

La conservación del ferrocarril de Alemania abre una oportunidad de negocio de algo más de 2.100 millones de euros en contratos públicos para reparar vías, desvíos y pasos a nivel; unas obras que comenzarán a ejecutarse en 2028, según los planes de las autoridades de transporte germanas.

Para poder comenzar en plazo, la empresa pública de infraestructuras ha convocado un concurso, abierto hasta el 7 de diciembre, que a su vez se divide en seis convocatorias y 132 lotes para favorecer la participación de empresas de tamaño mediano.

En el marco de este sistema fraccionado, las empresas pueden ajustar sus propuestas a su capacidad de ejecución, de modo que puedan recibir encargos en función de sus posibilidades según aparezcan las necesidades de la red.

De hecho, la selección de participantes en el programa de mejora del ferrocarril germano tendrá en cuenta cuántos equipos de obra puede desplegar simultáneamente cada empresa, y los licitadores deberán comprometer esa capacidad que incluyan en su propuesta.

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