Alemania sigue buscando en Europa operadores para sus grandes redes de cercanías

Alemania continúa abriendo a la competencia la explotación de sus grandes redes de tren metropolitanas. Apenas unas semanas después de que Stuttgart buscara operador para sus cercanías, Múnich ha puesto en marcha un concurso europeo para elegir a la empresa que se hará cargo de todo el servicio desde finales de 2034.

El contrato comprende inicialmente 23,7 millones de kilómetros ferroviarios al año, alrededor de un 66% más que los 14,3 millones incluidos en la convocatoria de Stuttgart, y tendrá una duración inicial de siete años, aunque podrá prorrogarse por tres años más.

El proceso ya está en marcha. Las empresas interesadas pueden presentarse hasta el 30 de octubre y, a partir de ahí, el organismo público responsable de contratar el transporte regional seleccionará primero a las compañías que considera capacitadas para posteriormente negociar con ellas las ofertas.

Hasta ahora, la gestión de la red de cercanías de Múnich —al igual que en Stuttgart— estuvo en manos de DB Regio, una filial de la compañía ferroviaria nacional de Alemania. En esta ocasión la firma podrá competir por mantener el contrato a partir de 2034, pero la apertura del procedimiento a otros grupos europeos confirma el interés germano en buscar otras opciones.

Nuevos trenes

La empresa que resulte elegida para operar el servicio no tendrá que comprar inicialmente toda la flota. La administración bávara le entregará noventa nuevos trenes Siemens de 202 metros de longitud, encargados previamente con respaldo público y cuya incorporación comenzará a llegar hacia finales de 2028; y de forma gradual se seguirán reemplazando posteriormente los trenes más antiguos.