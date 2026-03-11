Amancio Ortega, fundador de Inditex, recibirá más de 3.000 millones de euros en dividendos

Inditex, multinacional de la moda, retribuirá este año a sus accionistas con más de 5.450 millones de euros como consecuencia de la revalorización de sus participaciones en un 4,1% a la luz de los resultados económicos de cierre del ejercicio fiscal: beneficios récord de más de 6.200 millones de euros, un 6% sobre el año anterior.

Por tanto, como primer accionista de la firma, con un 59,3% de su capital, Amancio Ortega se embolsará este año 3.234 millones de euros en concepto de dividendos; una cuantía ligeramente superior a los 3.104 millones de euros que cosechó el ejercicio pasado.

Mientras su hija Marta ejerce actualmente como presidenta no ejecutiva de la compañía, la otra hija del fundador de la textil, Sandra, percibirá más de 275 millones de euros en dividendos, correspondientes a sus 157,48 millones de acciones (un 5,05% de Inditex).

Salario de Marta Ortega

En cuanto a Marta Ortega, repite el mismo salario del año pasado: percibió una remuneración de un millón de euros en su cuarto año al frente de la compañía. Mientras tanto, el consejero delegado, Óscar García Maceiras, elevó su sueldo hasta los 11,55 millones de euros, un 3% más.

En concreto, la hija de Amancio Ortega emprendió su nueva etapa profesional al frente de Inditex el 1 de abril de 2022, mientras que García Maceiras asumió su cargo en noviembre de 2021, fecha en la que se anunciaron los cambios en la dirección de la firma textil.

Por su parte, el consejo de administración de Inditex percibió en 2025 una retribución de 14,54 millones de euros frente a los 14,24 de un año antes, lo que supone un 3,5% más que el ejercicio anterior; y la retribución media de los empleados se situó en 40.000 euros, un 5,26% más.