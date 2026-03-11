Inditex logra beneficios récord al superar los 6.000 millones de euros

Una tienda de Zara, una de las firmas del grupo Inditex, ubicada en Barcelona.

Inditex sigue batiendo récords. La multinacional de la moda ha cerrado 2025 con un beneficio neto de 6.220 millones de euros, lo que supone un incremento del 6% respecto al año anterior, tras rozar los 40.000 millones de euros en ventas, un 3,2% más.

Con estas cifras, en el que ya es el cuarto año de Marta Ortega al frente de la compañía, elevará el dividendo un 4,1%, hasta 1,75 euros por acción.

"Estos resultados reflejan la capacidad de nuestros equipos para honrar la confianza que millones de clientes depositan cada día en nuestros ocho formatos comerciales", ha destacado el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, para quien "conectar con ellos, entender sus deseos y ofrecer el mejor producto y una experiencia diferencial" es la base que sustenta la expectativa de crecimiento a largo plazo de la empresa.

Nuevas inversiones

Precisamente, para seguir reforzando el crecimiento a largo plazo del grupo, Inditex prevé unas inversiones ordinarias de alrededor de 2.300 millones de euros en este año 2026.

Estos fondos se dedicarán principalmente a la optimización de su espacio comercial, su integración tecnológica y a la mejora de sus plataformas online.

En concreto, el aumento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, con una contribución positiva del espacio a la venta, acompañado de una positiva evolución de la venta online.

Sigue la expansión

A lo largo del presente ejercicio, Inditex abrió tiendas en 41 mercados en 2025 y se mantuvo muy activo en los proyectos de optimización de tiendas (190 aperturas, 217 reformas y 293 absorciones). Al cierre de 2025, Inditex operaba 5.460 tiendas.

En lo que se refiere a nuevos mercados, el grupo abrirá en 2026 su primera tienda en Curaçao. Este año, Bershka lanzará sus primeras tiendas en Brasil y Estados Unidos, mientras que Massimo Dutti continuará con su expansión por la potencia norteamericana con tiendas en Miami Brickell y Nueva York Soho y abrirá sus primeras tiendas en Dinamarca y Noruega.

Pull&Bear, por su parte, abrirá en Dinamarca, al tiempo que Zara Home tendrá sus primeras tiendas en Irlanda y Noruega y Lefties continuará su expansión con sus primeras aperturas en el Reino Unido y Francia.

Datos en detalle

En detalle, el resultado operativo (Ebitda) de Inditex creció un 5%, hasta 11.267 millones de euros, y el resultado neto de explotación (Ebit) un 5,9%, hasta 7.997 millones de euros.

El margen bruto se situó en 23.222 millones de euros, un 3,9% superior al de 2024, y representa el 58,3% de las ventas. La compañía ha destacado que el control de los gastos operativos ha sido "riguroso". Así, los gastos de explotación han aumentado un 2,8% respecto a 2024, por debajo del crecimiento de las ventas.

Debido a la buena ejecución del modelo de negocio, los flujos generados (ajustados por los pagos de arrendamientos) crecieron un 7%. La caja neta se situó en 10.958 millones de euros al cierre del ejercicio.

Perspectivas

De cara al presente ejercicio, Inditex ha afirmado que las colecciones primavera/verano han sido "muy bien recibidas" por los clientes. Las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante aumentaron un 9% desde el 1 de febrero al 8 de marzo de 2026 en comparación con el mismo período en 2025.

Gracias a su estrategia Retail Optimisation, implementada durante muchos años, la calidad de su base de tiendas ha mejorado continuamente, según ha destacado la firma. En consecuencia, las ventas reportadas han crecido un 22% durante los últimos tres años, mientras que el número de tiendas se ha reducido en un 6% (espacio neto +6%), "reforzando aún más la solidez de crecimiento a largo plazo". En 2025 la superficie bruta aumentó un 5,3%.