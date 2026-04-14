Amancio Ortega, el magnate inmobiliario más rico del mundo

Amancio Ortega no solo ha construido un imperio en el sector de la moda a través de Inditex, una sociedad de la que todavía controla más del 59%. Quien es ya uno de los hombres más ricos del mundo, a sus 90 años ha logrado asimismo amasar una fortuna en ladrillo, hasta el punto de que la revista Forbes calcula que su cartera inmobiliaria es ya la mayor del planeta.

Pontegadea, Partler y otras sociedades son el vehículo a través del cual el empresario afincado en A Coruña ha adquirido 216 propiedades en 13 países que suman una valoración global en el entorno de los 25.000 millones de dólares. Edificios de oficinas y hoteles nutren fundamentalmente su portfolio, compuesto por activos de gran calidad en las principales calles de las principales ciudades y forjado al calor de los beneficios de Inditex a raíz de su salida a Bolsa en 2001. Y es que, solo este año, el primer accionista de la firma recibió más de 3.200 millones de euros en concepto de dividendos, ligeramente por encima de los más de 3.100 que recibió el ejercicio anterior.

De su gusto por los inmuebles bien situados da buena muestra el rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto, que acoge la principal entidad financiera de Canadá y por el que desembolsó unos 840 millones de euros; el edificio de oficinas de Vancouver que alberga entre sus inquilinos a Amazon, Starbucks y Oakberry y que supuso el pago de 680 millones de euros; la torre Foster de Madrid, que compró por 490 millones de euros; o la sede del Banco Sabadell en Miami, que adquirió por unos 236 millones de euros.

Con todo, Forbes apunta que esta estrategia inversora oculta realmente una estrategia fiscal que le ha servido para ahorrar cerca de 680 millones de euros en impuestos en España. Al movilizar sus ganancias multimillonarias en inversiones, desaparecen del cálculo del impuesto de solidaridad aplicado a las grandes fortunas que mantienen el efectivo inactivo en sus cuentas.