Amancio Ortega vende su participación en el operador eléctrico de Portugal por 380 millones

Pontegadea, el brazo inversor del fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha vendido su 13,7% del operador eléctrico de Portugal al propio estado luso por una cuantía de 380 millones de euros.

Esta transacción supondrá el paso de 91,7 millones de acciones a manos estatales y la vuelta del capital público al operador eléctrico, que no contaba con participación del Estado desde hace al menos una década.

Para Pontegadea, supone retrotraer una inversión llevada a cabo en 2021, cuando alcanzó un acuerdo con una sociedad de Omán Oil por el cual se convirtió en el segundo accionista del operador de la red eléctrica de Portugal, con un 12% de los títulos, y que reforzó el pasado mes de enero. En el arranque del año, Ortega amplió su participación en la compañía eléctrica con la compra de un 1,7% más por unos 38,5 millones de euros.

Su salida ahora del operador eléctrico luso no supone su marcha del mercado del sector energético, ya que cuenta con presencia en compañías como Redeia o Enagás.