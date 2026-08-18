Amancio Ortega desembarca en el negocio de la vivienda de alquiler en Reino Unido

Pontegadea, el brazo inversor del fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, ha desembarcado en el negocio de la vivienda de alquiler en Reino Unido. Si bien hasta ahora la que es la mayor inmobiliaria española apostaba fundamentalmente por los edificios de oficinas, la adquisición de un complejo de apartamentos en Londres confirma su interés por este segmento.

La operación ha supuesto un desembolso de unos 175 millones de euros para hacerse con un inmueble ubicado en Baker Street, en pleno barrio londinense de Marylebone.

Esta apuesta ratifica el creciente interés de Ortega por el mercado de arrendamiento, ya que el mes pasado invirtió algo más de 230 millones de euros en la compra de una torre de residencias destinadas a alquiler de alta gama en el centro de Boston. En concreto, adquirió un edificio de 27 plantas que alberga 381 apartamentos de lujo, enfocados hacia un público de elevado poder adquisitivo.

Además, con esta nueva transacción llevada a cabo en la capital británica queda patente su interés tanto en el país como en la ciudad. Solo en la urbe a orillas del Támesis cuenta ya con una quincena de activos inmobiliarios, mientras que la valoración conjunta de sus propiedades en la filial de Pontegadea en Reino Unido alcanza los 3.160 millones de euros, según consta en sus últimas cuentas anuales depositadas en el registro británico de empresas y sociedades.

Beneficios de 10.000 millones de euros

En conjunto, el holding con tres grandes sociedades basadas en España —Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB 2020— cerró el año 2025 con un beneficio de 10.055 millones de euros, lo que supone un 7,8% más que en el ejercicio anterior.

En concreto, los activos del conglomerado empresarial alcanzaron los 117.083 millones de euros de valoración, lo que supone un incremento del 5,8% respecto a los datos correspondientes a 2024. También su facturación aumentó, al elevarse un 3,5% hasta los 44.638 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil de España.