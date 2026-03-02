Amazon casi duplica su inversión prevista en España, que roza los 34.000 millones de euros

El vicepresidente de Asuntos Legales de Amazon, David Zapolsky, ha anunciado que la compañía aumentará en 18.000 millones de euros su inversión prevista en España, hasta los 33.700 millones de euros, con el objetivo de reforzar su infraestructura de centros de datos e inteligencia artificial en Aragón.

Durante el diálogo Transforming Tomorrow's Connected World, en el marco del Mobile World Congress (MWC), que se celebra en Barcelona, ha explicado que el objetivo de la multinacionacional es consolidar en esa región su "epicentro de IA" para las operaciones en Europa.

De hecho, en Aragón también tiene previsto construir instalaciones relacionadas con la cadena de suministro, centradas en la fabricación, el almacenaje y el reciclaje de servidores en España. Y, ha apuntado, cuando estén plenamente operativas, generarán aproximadamente 1.800 nuevos empleos.

"Esta nueva inversión en infraestructura refuerza nuestro compromiso a largo plazo y será fundamental para el futuro digital y económico del país", ha subrayado Zapolsky, que aguarda que esta operación permita modernizar a las organizaciones españolas y europeas de todos los tamaños.

Iniciativa social

En paralelo al desarrollo industrial, Amazon prevé invertir en España 30 millones de euros hasta 2035 para iniciativas relacionadas con educación, sostenibilidad, impacto social y desarrollo local.

Desde 2023, ha apuntado la multinacional, ya ha apoyado más de un centenar de programas e iniciativas comunitarias en Aragón, incluyendo dos fondos para la comunidad que apoyan 48 proyectos locales y el Think Big Space, un programa de formación en robótica en esa comunidad.