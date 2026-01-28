Amazon recortará 16.000 empleos en todo el mundo, un ajuste que no afectará a España

La multinacional Amazon descarta un ERE en España y ofrece recolocación e indemnizaciones a los empleados afectados.

El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon ha anunciado este miércoles un recorte de unos 16.000 puestos de trabajo a nivel global, dentro de un proceso de reorganización interna de su plantilla, que supera los 1,5 millones de empleados en todo el mundo. La compañía ha confirmado que este ajuste no tendrá impacto en España y que no está previsto ningún expediente de regulación de empleo (ERE) en el mercado español.

Según ha informado Amazon a Europa Press, la medida se suma al recorte de 14.000 empleos anunciado el pasado mes de octubre, centrado entonces en la plantilla corporativa, formada por más de 300.000 trabajadores de áreas administrativas y de oficina.

La vicepresidenta sénior de Experiencia de Personas y Tecnología de Amazon, Beth Galetti, explicó que la compañía lleva meses trabajando para “fortalecer la organización reduciendo niveles, aumentando la responsabilidad y eliminando burocracia”. Aunque algunos equipos completaron estos cambios en octubre, otros lo han hecho ahora, lo que ha derivado en el nuevo ajuste.

Galetti subrayó que Amazon no planea anunciar despidos de forma recurrente, pero defendió que cada equipo seguirá evaluando su eficiencia y capacidad de innovación en un entorno que “cambia más rápido que nunca”.

En Estados Unidos, la mayoría de los empleados afectados dispondrán de 90 días para buscar un nuevo puesto dentro de la compañía. Aquellos que no lo consigan o decidan no hacerlo recibirán apoyo para la transición, que incluirá indemnización por despido, servicios de recolocación y cobertura sanitaria, según la normativa aplicable en cada país.