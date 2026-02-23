Inversores concluyen que el impacto de los aranceles elevó la inflación en EEUU

El impacto de los aranceles establecidos por Donald Trump en 2025 tuvo como consecuencia el incremento de la inflación en Estados Unidos a finales de año, según concluye un informe del economista jefe del banco de inversión suizo Julius Baer, David Kohl. El analista concluye que la considerable distorsión de las cifras de crecimiento e inflación a finales de 2025 hace "improbable" que la Fed cambie su opinión sobre la necesidad de recortes adicionales de tipos antes de mediados de año, por lo que apunta que se mantendrán estables en la próxima reunión de la Reserva Federal.

Kohl señala que el crecimiento económico de EEUU se desaceleró en el último trimestre de 2025 como consecuencia del prolongado cierre gubernamental. Sin embargo, gracias al sólido consumo personal y a la continua inversión en inteligencia artificial, "la dinámica subyacente del crecimiento se mantuvo robusta y se espera que el gasto federal se recupere en el primer trimestre de este año, lo que impulsará el crecimiento fiscal a principios de 2026".

El hecho de alcanzar una inflación superior a la esperada a finales de 2025 confirma el traspaso de los aranceles a la inflación en 2025, aunque se espera que a lo largo de 2026 el incremento de precios disminuya ligeramente. La inflación, medida por el deflactor del gasto de consumo privado subyacente, fue ligeramente superior a lo previsto, situándose en el 3% en diciembre y el 2,7% en el cuarto trimestre de 2025.

Desaceleración

El crecimiento del PIB se desaceleró en el último trimestre del año a una tasa anualizada intertrimestral del 1,4%, la mitad de las expectativas de consenso y significativamente inferior al sólido crecimiento registrado en el trimestre anterior. La disminución del 16,6% del gasto federal restó 1,15 puntos porcentuales al crecimiento del cuarto trimestre, mientras que el crecimiento del consumo privado se mantuvo sólido en el 2,4%, y la inversión relacionada con la IA continuó expandiéndose.

El informe apunta que este sólido crecimiento del consumo y la inversión sugiere un contexto de crecimiento mucho más resistente que el que indican las cifras principales.