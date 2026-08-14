Andalucía lidera las exportaciones españolas a China con un récord de 918 millones

Andalucía es la comunidad autónoma que más exportó a China entre enero y mayo de 2026, con unas ventas de 918 millones de euros, la cifra más elevada para un periodo enero-mayo desde que existen datos comparables, en 1995.

Las exportaciones andaluzas al gigante asiático han registrado un crecimiento interanual del 64%, muy por encima del avance medio del conjunto de España, que se situó en el 1,5%. Con este resultado, Andalucía concentra el 27,1% de todas las exportaciones españolas a China, que alcanzaron los 3.387 millones de euros durante los cinco primeros meses del año.

La comunidad supera así a Cataluña, que concentra el 24,7% de las ventas, y a la Comunidad de Madrid, con el 11,7%. Además, Andalucía es la única de las tres regiones con mayor volumen exportador que registra crecimiento.

China se consolida de esta forma como el octavo mercado mundial para las exportaciones andaluzas, con una cuota del 4,9% sobre las ventas internacionales de la comunidad.

Huelva concentra el 87% de las ventas

El fuerte incremento de las exportaciones andaluzas está estrechamente relacionado con la evolución de Huelva, que concentra 801 millones de euros, el 87% del total exportado a China.

Las ventas onubenses aumentaron un 85% respecto al mismo periodo de 2025, el mayor crecimiento registrado entre las provincias andaluzas.

A gran distancia se sitúan Sevilla, con 41 millones de euros y el 4,5% del total, aunque sus exportaciones disminuyeron un 8%, y Málaga, con 32 millones y una cuota del 3,4%, tras crecer un 30%.

Le siguen Cádiz, con 18 millones y una caída del 25,4%; Granada, con 11 millones y un crecimiento del 41%; Córdoba, con 8,2 millones y un descenso del 51%; Jaén, con 4,1 millones y una bajada del 19%; y Almería, con 3 millones, un 10,1% más que entre enero y mayo de 2025.

El cobre dispara las exportaciones

Por productos, los minerales metalíferos, escorias y cenizas, principalmente cobre, encabezan las ventas andaluzas a China. Este capítulo alcanzó los 795 millones de euros, el 87% del total, después de crecer un 85%.

El aceite de oliva ocupa la segunda posición, con 41 millones de euros y el 4,5% del total, aunque sus ventas disminuyeron un 5,9%. Le siguen el cobre y sus manufacturas, con 18 millones y una caída del 22,3%, y la carne y despojos comestibles, también con 18 millones, tras crecer un 3,7%.

Entre los productos con mayor dinamismo destaca el capítulo de máquinas, aparatos y material eléctrico, cuyas exportaciones alcanzaron los 11 millones de euros después de multiplicarse por más de quince, con un incremento del 1.508%.

También sobresalen los plásticos y sus manufacturas, con 4,1 millones y un crecimiento del 207%, y las máquinas y aparatos mecánicos, con 2,6 millones y un avance del 45%.

Los datos proceden de la Estadística de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y han sido elaborados para Andalucía por el Observatorio para la Internacionalización de la Economía Andaluza de Andalucía TRADE.