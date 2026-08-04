El Gobierno de Andalucía ha nombrado a José Agustín González Romo nuevo director general de Andalucía Global, según establece el Decreto 345/2026, de 30 de julio, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

El nombramiento fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta en su reunión del pasado 30 de julio, a propuesta del vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, y tiene efectos desde el pasado 1 de agosto de 2026.

González Romo, nacido en Sevilla el 11 de mayo de 1974 y criado en Jaén, es licenciado en Derecho y funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social, al que se incorporó en 2003.

A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado diferentes responsabilidades tanto en la Administración del Estado como en la política. Entre otros cargos, fue consejero de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Rabat (Marruecos), director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Jaén y secretario general de Empleo y Trabajo Autónomo.

También ejerció como director general de Consumo y dirigió la revista FORO de Seguridad Social entre 2016 y 2020.

Alcalde de Jaén entre 2023 y 2025

Su trayectoria política alcanzó una especial relevancia con las elecciones municipales de 2023, cuando fue elegido alcalde de Jaén por el Partido Popular.

González Romo llegó a la Alcaldía tras el acuerdo alcanzado entre el PP, que obtuvo once concejales, y Jaén Merece Más, que consiguió tres representantes. El PSOE, hasta entonces al frente del Ayuntamiento, pasó a la oposición junto con Vox.

Sin embargo, su etapa al frente del Consistorio jiennense concluyó en enero de 2025, cuando una moción de censura presentada por el PSOE, tras alcanzar un acuerdo con Jaén Merece Más, permitió a Julio Millán acceder a la Alcaldía. El Partido Popular pasó entonces a la oposición.

Vinculación con la literatura

Además de su actividad política y administrativa, González Romo ha desarrollado una faceta vinculada a la literatura y la divulgación.

Entre sus obras publicadas figuran Una vida en la maleta, publicada en Jaén en 2021, y Los #Paseos dominicales de Bruce en Jaén, de 2022.

También cuenta con publicaciones de carácter técnico relacionadas con la Seguridad Social, la asistencia sanitaria y la normativa europea. Entre ellas se encuentra el artículo La protección en la UE. El Reglamento 883/2004 por fin entra en vigor, publicado en la Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración en 2011, así como trabajos sobre el acceso a la asistencia sanitaria en España.

Con su incorporación a la Dirección General de Andalucía Global, González Romo regresa a la primera línea de la Administración autonómica después de su experiencia al frente del Ayuntamiento de Jaén y de su trayectoria en diferentes responsabilidades de la Administración General del Estado.